Aveanna Healthcare Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aveanna Healthcare-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutenden Trends im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aveanna Healthcare daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Die Redaktion schätzt das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für die Aveanna Healthcare-Aktie ausgesprochen haben, geben insgesamt eine neutrale Einschätzung ab. Von insgesamt 2 Bewertungen entfallen 1 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,45 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von 43,36 Prozent entspricht. Die Analystenuntersuchung führt daher ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aveanna Healthcare-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Aveanna Healthcare-Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Anlegerstimmung, Analysteneinschätzungen und den RSI.