Aveanna Healthcare Holdings Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Aveanna Healthcare liegt der 7-Tage-RSI bei 44,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 43,17, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Aveanna Healthcare ist derzeit neutral, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich jedoch in den letzten Tagen überwiegend auf positive Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert. Daher erhält Aveanna Healthcare in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Aveanna Healthcare abgegeben, von denen 0 positiv, 1 neutral und 1 negativ ausfielen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Kurzfristig betrachtet wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Schlecht"-Titel eingestuft, basierend auf 1 negativen Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,45 USD, was ein Abwärtspotenzial von -45,9 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Aveanna Healthcare in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.

