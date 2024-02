Aveanna Healthcare Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aveanna Healthcare. Die Analyse basiert auf den Meinungen in den sozialen Medien, und da keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurde, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Aveanna Healthcare langfristig als "Neutral", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen lagen 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es wurden keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Aveanna Healthcare veröffentlicht, und die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1,45 USD, was einer Erwartung von -39,33 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Aveanna Healthcare liegt bei 51,43 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso wird der 25-Tage-RSI von 50 Punkten als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Aveanna Healthcare in Bezug auf Sentiment, Analysteneinschätzungen, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung insgesamt neutral bewertet wird.