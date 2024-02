AvePoint Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Avepoint als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avepoint-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 22,35, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 44,12 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Avepoint. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum ergab eine neutrale Tendenz, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Avepoint vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Avepoint. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung von -32,68 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 5,5 USD führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Avepoint. Die Diskussionsintensität ist stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz.