AvePoint Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Avepoint-Aktie beträgt aktuell 10, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,97, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Avepoint damit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Avepoint in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Einschätzung basiert auf den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die weder positiv noch negativ waren, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Avepoint-Aktie aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Avepoint in den sozialen Medien verzeichnet, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Avepoint daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.