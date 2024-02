AvePoint Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Sentiment- und Buzz-Analyse von Avepoint zeigt über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung. Dies deutet auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,23 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs der Avepoint-Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -1,62 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating für Avepoint.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Avepoint-Aktie liegt bei 61 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 51,59 im neutralen Bereich, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Avepoint führt.

Die Anleger-Stimmung bei Avepoint in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.