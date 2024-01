AvePoint Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Avepoint-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,32 USD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 8,21 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +29,91 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 8 USD, was einer neutralen Abweichung von +2,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für Avepoint abgegeben. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 5,5 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -33,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Avepoint daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avepoint-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,65, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 13 grünen Tagen und wenigen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.