AvePoint Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Avepoint ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über einen Zeitraum von 14 Tagen zeigt das Stimmungsbarometer durchweg in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avepoint-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,26 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,39 USD weicht somit um +34,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,94 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +5,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Avepoint-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt für Avepoint bei 51,82. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird und erhält somit eine Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Avepoint in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Avepoint auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.