Avcon Information Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividendenrendite für Avcon Information beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +0,9 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Avcon Information überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist das Unternehmen auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.