Avcon Information Aktie: Ein handfester Grund

Die Avcon Information weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,18 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Avcon Information mit einer Rendite von -7,52 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate um 0,47 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine erhöhte Aktivität im Netz schließen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge führt. Allerdings zeigt die negative Veränderung der Stimmungsrate eine "Schlecht"-Einstufung im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avcon Information liegt bei 37,89, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich für Avcon Information eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Dividendenrendite und des Sentiments und Buzz, während der Aktienkurs und der Relative Strength-Index zu einer "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.