Avcon Information Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Aktuell weist die Avcon Information einen RSI-Wert von 70,45 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avcon Information-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) keine Abweichung zum aktuellen Kurs von 4,45 CNH aufweist und daher neutral bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Avcon Information.

In Bezug auf die Dividende liegt Avcon Information mit einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,02%) deutlich niedriger. Diese Differenz von 1,02 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".