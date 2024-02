Avcon Information Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Avcon Information hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,86 Prozent erzielt, was 9,1 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,02 Prozent, und Avcon Information liegt aktuell 13,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avcon Information liegt bei 58,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 66,84 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von Avcon Information mit 3,25 CNH inzwischen -23,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25,63 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Avcon Information wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.