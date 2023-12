Avcon Information Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Aktienkurs von Avcon Information verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um 18,66 Prozent, was auf eine Outperformance von +0,22 Prozent für Avcon Information hindeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 13,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Avcon Information um 5,67 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avcon Information liegt bei 130,45, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, und mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,02) für diese Aktie. Daher erhält Avcon Information eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Avcon Information wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.