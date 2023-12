Avcon Information Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Dividendenrendite für Avcon Information beträgt derzeit 0 Prozent, was knapp unter dem Durchschnitt von 0,02 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 130, was im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) von Avcon Information liegt bei 37,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avcon Information war in einem längeren Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Avcon Information bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erhält.