Avaya Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Avaya Holdings":

Der Kurs der Aktie Avaya steht am 08.03.2023, 20:39 Uhr bei 0.0055 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Die Aussichten für Avaya haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Avaya erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -98,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 82,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -180,96 Prozent im Branchenvergleich für Avaya bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 56,46 Prozent im letzten Jahr. Avaya lag 155,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Avaya erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avaya vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (11 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 199900 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0.0055 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Avaya erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Avaya im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Avaya. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".