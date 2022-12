Avaya Aktie: Jetzt geht’s rund!

Avaya weist am 05.12.2022, 22:00 Uhr einen Kurs von 1.25 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Anwendungssoftware" geführt.

Unser Analystenteam hat Avaya auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,38 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 141,65. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Avaya auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Avaya-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avaya vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (19 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1420 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,25 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Avaya eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Avaya. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Avaya daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Avaya von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.