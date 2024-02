Avation-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Fluggesellschaft Avation hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 25,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt nur um 1,52 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass Avation im Branchenvergleich eine Outperformance von +24,37 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,32 Prozent hatte, liegt Avation mit 23,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Allerdings zeigt die Analyse des Sentiments und des Buzz, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avation mit 0 Prozent 4,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", der bei 4 Prozent liegt. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Avation bei 116,54 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 114 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von -2,18 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 121,21 GBP, was einen Abstand von -5,95 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.