Avation Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Avation wurde in den letzten Monaten aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Avation-Aktie insgesamt 1 Bewertung von Analysten, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 240 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 95,92 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier führt.

Die Stimmung der Anleger in soziale Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, ebenso wie die Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avation-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Avation-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, während der RSI auf eine überkaufte Situation hindeutet.