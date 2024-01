Avary Shenzhen Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Avary Shenzhen-RSI liegt bei 76,74, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avary Shenzhen von 20,33 CNH mit -13,38 Prozent Entfernung vom GD200 (23,47 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 21,31 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Avary Shenzhen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Avary Shenzhen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avary Shenzhen 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Avary Shenzhen-Aktie eine Bewertung als "Schlecht" hinsichtlich des RSI und der Anlegerstimmung, während die technische und fundamentale Analyse zu einer neutralen Einschätzung führen.