Avary Shenzhen Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Avary Shenzhen weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,76 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,32 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Mit einer Differenz von 2,44 Prozentpunkten erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Avary Shenzhen mit -34,89 Prozent mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt das Unternehmen mit 21,37 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Avary Shenzhen derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,15 CNH, während der Kurs der Aktie bei 19,48 CNH um -12,05 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20 CNH weist eine Abweichung von -2,6 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 22,85. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".