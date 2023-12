Avary Shenzhen Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Avary Shenzhen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 16,82 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Avary Shenzhen im Branchenvergleich eine Underperformance von -43,45 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 11,84 Prozent im letzten Jahr, und Avary Shenzhen lag 38,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Avary Shenzhen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avary Shenzhen mit 14,04 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Avary Shenzhen in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über die Aktie führen zu einer insgesamt positiven Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild: Der aktuelle Kurs von Avary Shenzhen liegt mit -11,06 Prozent unter dem GD200 (24,33 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +2,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Avary Shenzhen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.