Avary Shenzhen Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten zwei Wochen wurde Avary Shenzhen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Analyse der vielfältigen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Auch das Stimmungsbild bei Avary Shenzhen hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies zeigt sich darin, dass vermehrt positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat an Aufmerksamkeit gewonnen. Beide Aspekte werden daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avary Shenzhen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,88 CNH liegt. Der Abweichung des letzten Schlusskurses (21,72 CNH) um -0,73 Prozent entspricht aus charttechnischer Sicht einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (19,95 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,87 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avary Shenzhen-Aktie liegt bei 30,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Niveau.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung und das Stimmungsbild bei Avary Shenzhen positiv sind, während die technische Analyse auf eher neutralem Niveau liegt.