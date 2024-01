Avary Shenzhen Aktie: Füße still halten!

Die Dividendenrendite von Avary Shenzhen beträgt derzeit 3,21 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,03 % für "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 2,18 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Avary Shenzhen im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,87 % erzielt, was 36,13 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,97 %, und Avary Shenzhen liegt aktuell 41,84 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung für Avary Shenzhen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung insgesamt führt.