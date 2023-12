Avary Shenzhen Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Avary Shenzhen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 24,09 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,9 CNH weicht daher um -13,24 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,12 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-1,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avary Shenzhen liegt bei 55, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Avary Shenzhen investiert, eine Dividendenrendite von 3,21 % erzielen, was einem Mehrertrag von 2,19 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Avary Shenzhen-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Avary Shenzhen-Aktie, wobei die technische Analyse und das Sentiment auf "Neutral" und die Dividendenpolitik auf "Gut" eingestuft werden.