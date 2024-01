Avarga Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Avarga hat im letzten Jahr eine Rendite von -10,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Performance von Avarga um 2,85 Prozent über dem Durchschnitt (-13,41 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -13,41 Prozent, was bedeutet, dass Avarga aktuell 2,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,19 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 SGD liegt, was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 SGD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 0,17 SGD (-5,56 Prozent) liegt. Daher erhält Avarga auch in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avarga-Aktie liegt bei 58 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 61,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Avarga basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Avarga wurde auch analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu dem Schluss, dass die Aktie von Avarga in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.