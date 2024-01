Avarga Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten zwei Wochen wurde über Avarga neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Avarga.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 29,41, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Obwohl die Stimmung für Avarga in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als normal bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Avarga eine Rendite von -10,56 Prozent erzielt, was 2,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -12,99 Prozent, wobei Avarga 2,43 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.