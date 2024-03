Avarga Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse von Avarga, einem Unternehmen aus dem Bereich Papier & Forstprodukte, zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz bezogen auf die Aktie war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als neutral bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Avarga im Vergleich zur Branche nur eine Rendite von 0 % aus, was 6,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als schlecht eingestuft wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Avarga im vergangenen Jahr -10,56 Prozent betrug, was jedoch 1,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf neutraler Stufe.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Avarga momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Jedoch ist das Wertpapier auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Aktie von Avarga.