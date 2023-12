Avarga Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Der Aktienkurs von Avarga verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,56 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -13,66 Prozent, was zu einer Outperformance von +3,09 Prozent für Avarga führt. Im "Materialien"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -13,66 Prozent, und Avarga übertraf diesen Wert um 3,09 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Avarga ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Avarga. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,2 SGD) mit dem aktuellen Kurs (0,165 SGD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,18 SGD) liegt mit einer Abweichung von -8,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Avarga daher ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Avarga aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Avarga heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.