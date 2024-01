Avarga Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Avarga verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,56 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" von -13,98 Prozent eine Überperformance von 3,42 Prozent darstellt. Diese Rendite liegt auch 3,42 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte". Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Avarga liegt der RSI7 bei 56,25 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avarga-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,176 SGD weicht um -7,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Avarga-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.