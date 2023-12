Avanza Bank Holding AB Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmung der Anleger bei Avanza Bank ist laut Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) aktuell einen Wert von 49,26, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 45. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Bewertung des aktuellen Kurses von Avanza Bank liegt bei +3,37 Prozent Entfernung vom GD200, was als "Neutral" signalisiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, weist hingegen einen Kurs von 206,69 SEK auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Avanza Bank wird als mittel eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlechten" Stimmung führt.