Avanza Bank Holding AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Diskussionen über Avanza Bank in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Aktuell gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, und die meisten Themen rund um den Wert wurden als neutral eingestuft. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" bewertet. In den letzten Tagen wurden insgesamt fünf Handelssignale ermittelt, wovon kein gutes und fünf schlechte Signale waren. Somit wird die Aktie letztlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Avanza Bank-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Bei der Sentiment-Analyse und dem Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz wurden als unverändert bewertet, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Kurs von Avanza Bank mit 233,5 SEK momentan als +10,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +6,86 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.