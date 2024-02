Avanza Bank Holding AB Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Avanza Bank wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,25 Punkten, was zeigt, dass die Avanza Bank-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 51,07, was darauf hinweist, dass Avanza Bank weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Avanza Bank eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass Avanza Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 214,86 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 221 SEK liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 220,37 SEK, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger zeigte keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, und die Intensität der Diskussionen über Avanza Bank war ähnlich wie sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Avanza Bank von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Avanza Bank überverkauft ist und auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft wird, während die Anleger-Stimmung eine "Gut"- und "Schlecht"-Empfehlung sowie eine "Neutral"-Einstufung hervorbringt.