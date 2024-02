Avantor Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Avantor-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24,4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,46 Prozent entspricht. Daher erhält die Avantor-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 45,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs über den Trendsignalen liegt. Insgesamt erhält die Avantor-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in allen Kategorien.

