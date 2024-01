Avantor Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Avantor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 20,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,88 USD liegt, was einem Unterschied von +5,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,48 USD) zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +6,84 Prozent darüber liegt. Insgesamt erhält die Avantor-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wird bei einer Betrachtung über 25 Tage ein neutraler Wert von 39 ermittelt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Avantor-Aktie.