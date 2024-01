Avantor Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Avantor-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 20,69 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 22,83 USD liegt und somit einen Abstand von +10,34 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 20,38 USD, was einer Differenz von +12,02 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Einschätzung von Analysten basierend auf 8 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auf kürzere Sicht liegen 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben eine mögliche Steigerung um 12,63 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 22,83 USD. Aufgrund dieser Berechnungen ergibt sich eine empfohlene Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusätzlich weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avantor somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend ergibt die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung für die Avantor-Aktie. Der RSI7 liegt bei 61,47 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Position mit einem Wert von 30,37. Somit erhält das Avantor-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.