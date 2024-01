Avantor Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analystenmeinungen zur Avantor-Aktie sind gemischt. Langfristig wird die Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 6 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 25,71 USD, was einer potenziellen Performance von 13,03 Prozent entspricht.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Avantor eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde Avantor in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

