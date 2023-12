Avantia Aktie: Quo vadis?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Avantia unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Bewertung von Avantia erfolgt anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41,67 Punkten, was bedeutet, dass die Avantia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 41,48 zeigt ebenfalls an, dass Avantia weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Avantia. Der GD200 des Wertes verläuft bei 848,23 JPY, während der Kurs der Aktie bei 865 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,98 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage, der bei 842,98 JPY liegt und somit einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies der Bewertung als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Avantia in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Avantia in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt wird die Aktie auf allen analysierten Stufen mit einem "Neutral" bewertet.