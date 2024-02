Avantia Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Avantia-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 862,73 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 887 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 880,84 JPY zeigt eine Abweichung von +0,7 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Avantia diskutiert, wobei nur an einem Tag überwiegend negativ kommuniziert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Avantia-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel aus. Der RSI7 beträgt 70,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 53,8 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators eingestuft.

Die Kommunikation über Avantia in sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.