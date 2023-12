Avanti Energy Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Aktie von Avanti Helium hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,53 CAD. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,48 CAD um -9,43 Prozent unter diesem Wert, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,45 CAD über diesem Wert (+6,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Avanti Helium damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Avanti Helium bei 0 %, was 74,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 74,93 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf Avanti Helium somit als "Gut" zu bewerten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Avanti Helium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".