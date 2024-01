Avanti Energy Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Avanti Helium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,52 CAD liegt, während der Kurs der Aktie selbst 0,49 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -5,77 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,44 CAD, was einem Abstand von +11,36 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -97,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Avanti Helium eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Avanti Helium über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Somit ergibt sich für Avanti Helium in diesem Punkt die Gesamteinstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wider, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.