Avant Brands tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei wird der RSI in der technischen Analyse des Finanzmarktes häufig eingesetzt. Bei Avant Brands wird der 7-Tage-RSI auf 100 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Avant Brands weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Avant Brands daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Avant Brands in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für Avant Brands führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In Bezug auf Avant Brands war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Avant Brands bei 0,18 CAD festgelegt, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 0,145 CAD liegt und somit einen Abstand von -19,44 Prozent aufweist. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -9,38 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund basierend auf der technischen Analyse für Avant Brands.