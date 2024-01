Avant Brands Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Avant Brands-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 CAD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,143 CAD weicht somit um -15,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,14 CAD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +2,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating für die Avant Brands-Aktie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In diesem Zusammenhang wurden die Kommentare und Befunde zu Avant Brands auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Stimmung überwiegend positiv war, jedoch in den letzten Tagen vermehrt neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avant Brands liegt bei 38,46, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.