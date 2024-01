Avant Brands Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Avant Brands betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Avant Brands momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Avant Brands ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 53,85. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Avant Brands in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Avant Brands daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Avant Brands auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Avant Brands aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Avant Brands mittlerweile auf 0,17 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,14 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,65 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,14 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

