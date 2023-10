Avanos Medical Quartalsprognose: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

In knapp fünf Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Avanos Medical seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Investoren an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Avanos Medical Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Vorfreude steigt: In 136 Tagen wird die Börse gespannt auf die neuen Quartalszahlen des Unternehmens Avanos Medical schauen, dessen aktuelle Marktkapitalisierung bei 957,07 Millionen Euro liegt. Sowohl Investoren als auch Analysten warten neugierig auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse prognostizieren Analystenhäuser ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während der Umsatz von Avanos Medical im vierten Quartal 2022 noch bei 207,23 Millionen Euro lag, wird nun mit einem Anstieg um +32,81 Prozent auf 275,24 Millionen...