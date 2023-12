Avanos Medical Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Avanos Medical hat im letzten Jahr eine Rendite von 45,75 Prozent erzielt, was 31,43 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 14,32 Prozent liegt. Im Gesundheitspflegesektor liegt die mittlere jährliche Rendite der Wertpapiere bei -18,38 Prozent, was bedeutet, dass Avanos Medical aktuell 64,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Avanos Medical-Aktie von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" war. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 29,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 35,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Avanos Medical beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -88,68 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bedeutet. Dafür erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger zeigen sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv gegenüber Avanos Medical. Auch in den verschiedenen Kommentaren und Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Einstufung insgesamt als "Gut" bewertet. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.