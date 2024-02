Avanos Medical Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Avanos Medical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Avanos Medical damit 51,76 Prozent über dem Durchschnitt (-6,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,79 Prozent, wobei Avanos Medical aktuell 42,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Die Diskussionen über Avanos Medical waren in den letzten Tagen jedoch weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Avanos Medical Aktie derzeit neutral bewertet wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich eine neutrale Bewertung mit einem RSI-Wert von 50. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Avanos Medical durchschnittlich bzw. gering sind. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz um die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Avanos Medical Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Anleger-Sentiment, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.