Avanos Medical Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Anleger-Sentiment für Avanos Medical war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Avanos Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies entspricht 91,45 Prozentpunkten weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 91,45 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Avanos Medical derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 19,51 USD um -10,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,13 USD, was einer Abweichung von -3,08 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Avanos Medical liegt bei 42,09, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Avanos Medical bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".