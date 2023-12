Avanos Medical Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Avanos Medical liegt bei 39,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,43 und zeigt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf.

Analysten bewerten die Aktie der Avanos Medical auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten liegt eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Avanos Medical. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 29,5 USD, was einer Erwartung von 29,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Avanos Medical eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Avanos Medical eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Avanos Medical derzeit um 10,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 22,82 USD. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage -3,31 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.