Avanos Medical Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Avanos Medical weist am 09.12.2022, 22:54 Uhr einen Kurs von 26.82 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsversorgung" geführt.

Unser Analystenteam hat Avanos Medical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Avanos Medical ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avanos Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,21, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Avanos Medical mit einem Wert von 24,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 89,75 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Avanos Medical-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Avanos Medical-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Avanos Medical vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 38,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 43,55 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (26,82 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Avanos Medical somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.