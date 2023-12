Avanos Medical Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avanos Medical liegt mit 26,86 derzeit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, der bei 96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie haben wir die Stimmungslage genauer betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein neutrales Stimmungsbild hin. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avanos Medical war in diesem Zeitraum kaum signifikant, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Aktie von Avanos Medical anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu ist die Aktie im RSI25 weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Avanos Medical somit mit einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI bewertet.

Abschließend betrachtet fällt die Dividende von Avanos Medical mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,68 %) niedriger aus. Die Differenz von 88,68 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".